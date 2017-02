Johan Derksen laat zich uit over Ajax-aanwinst Neres

Na het aantrekken van David Neres door Ajax, zijn de meesten positief gestemd. Anderen zijn wat angstig, vooral door de gigantische transfersom van 15 miljoen euro.



"Ze nemen een grote gok", vindt ook Johan Derksen. "Ik hoop dat het een groot talent is, die wat toevoegt. "Als dat niet zo is, en hij niet meteen presteert, staat Ajax op z'n Hollands gezegd 'voor lul'. Het is altijd een gok, een Zuid-Amerikaan in Europa, een andere cultuur."



"En die Engelse clubs, die veel meer geld hebben, die slapen toch niet?", vraagt Derksen zich verder af tijdens het rubriek 'Doordekken' van Voetbal Inside. "Die hebben ook hun contacten in Zuid-Amerika. Ze halen wel b-talenten uit Nederland, maar waarom die jongen dan niet?"