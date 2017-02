Balende Krul: 'Jammer dat dat niet gelukt is'

Tim Krul verraste op de slotdag van de transferperiode met een huurtransfer naar AZ. De eerste seizoenshelft deed hij dit bij Ajax, maar dat werd allerminst een succes.



"Het is belangrijk dat ik weer speelminuten ga maken. En ik zie kansen", blikt Krul vooruit met De Telegraaf. Ook kijkt hij terug op zijn flopavontuur in Amsterdam. "Ik vind het jammer dat ik de club het vertrouwen niet heb kunnen terugbetalen. Door mijn blessure heeft het helaas niet zo mogen zijn dat we met mij in de goal voor het kampioenschap konden gaan."



"Met Onana, Diederik Boer en de keeperstrainers Carlo l’Ami en René Stam heb ik echt op een heel hoog niveau kunnen trainen. Ik heb me het leplazarus getraind om er te kunnen staan als Ajax dat nodig had óf voor een nieuwe kans. Die is nu gekomen", vervolgt Krul, die het op 5 april al op mag nemen tegen uitgerekend Ajax. "Dat maakt het helemaal bijzonder."