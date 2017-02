'Hier moet Ajax-topaanwinst Neres voor oppassen'

Ajax versterkte zich op de slotdag van de transferperiode met de Braziliaan David Neres. Hij komt voor vele miljoenen over van Sao Paulo. Hij is daarmee de duurste speler ooit die vanuit het buitenland naar de Eredivisie komt.



"Ik hoop dat hij straks goed wordt begeleid", reageert landgenoot Wamberto, die in 1998 naar Ajax kwam en daar zes jaar bleef. "Ik deed dat toen Maxwell bij Ajax (in 2001, red.) kwam. Toen heb ik hem vanaf het begin onder mijn hoede genomen en hem wegwijs gemaakt. Dat heeft hij gewaardeerd. Het is straks belangrijk dat een andere speler dat ook bij Neres doet. Bijvoorbeeld één van die Colombiaanse jongens (Davinson Sánchez of Mateo Casierra). Spaans lijkt op Portugees. Neres spreekt geen Engels."



"Ik wil hem best helpen", vervolgt Wamberto tegenover ELF Voetbal. "Ik heb nog steeds een huis in Amsterdam. Ajax zit in mijn hart. Het is altijd leuk om iets voor de club terug te doen. Maar ik heb nog geen telefoontje gekregen."







Zelfs zonder ondersteuning vanuit Ajax, heeft Wamberto het al druk dankzij Neres. "Diverse Braziliaanse journalisten hebben me al gebeld. Ik zeg telkens dat David moet beseffen dat hij bij de grootste club van Nederland terechtkomt. Hij zal altijd geconcentreerd moeten blijven, positief blijven en fanatiek zijn. En hij zal zo snel mogelijk Nederlands moeten leren. Dat vind ik heel belangrijk", aldus Wamberto.



En de laatste tip voor Neres: "Hij moet oppassen straks voor de avonden in Amsterdam. Het is heel verleidelijk om elke dag op stap te gaan. Hij krijgt veel aandacht, iedereen vindt hem aardig. Maar ik heb er vertrouwen in dat die jongen zich daar niet toe laat verleiden."