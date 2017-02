Van der Wiel in genade aangenomen bij Fenerbahce

Gregory van der Wiel heeft weer mogen trainen bij Fenerbahce. De rechtsback is volledig uit beeld bij trainer Dick Advocaat en hij leek deze winter dan ook te vertrekken. Er kwam alleen geen andere club.



Samen met Emmanuel Emenike werd Van der Wiel half december uit de selectie gezet, ze zouden zich niet netjes hebben gedragen. Met name het gedrag van de Nederlander in de kleedkamer stoorde Advocaat ontzettend.



Hij mocht dan ook vertrekken, maar er waren weinig clubs geïnteresseerd. Hull City wilde hem wel naar Engeland halen, maar de Turkse club vroeg uiteindelijk te veel geld. Eerder vertrok Van der Wiel al bij Paris Saint-Germain.