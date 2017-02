El Ghazi spreekt ambities uit: "Ik wil hier uiteindelijk écht doorbreken"

Anwar El Ghazi is woensdagmiddag officieel door Lille OSC gepresenteerd aan de pers. De 21-jarige voetballer kijkt erg uit naar zijn nieuwe avontuur, zo liet hij weten aan de Franse pers.



"Ik had vanaf het begin al een zeer goed gevoel bij de club en de mensen die aan Lille verbonden zijn. Ik krijg hier veel vertrouwen", vertelt de jonge aanvaller. "Ik voel me het meeste een vleugelspeler, maar ik kan uit de voeten op alle posities in de aanval."



"Een doel van mij is om met Lille te klimmen op de ranglijst. Daar wil ik met doelpunten en assists een steentje aan bijdragen. Zelf wil ik hier uiteindelijk écht doorbreken, omdat ik erg ambitieus ben", aldus El Ghazi.