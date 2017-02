NAC-aanwinst verrast door late transfer: "Paar seconden voor twaalf"

Jari Oosterwijk maakte dinsdagavond op het allerlaatste moment nog een transfer van FC Twente naar NAC Breda. De spits wordt door de eerstedivisionist voor de rest van het seizoen gehuurd.



"Dat was echt op het nippertje", vertelt de 21-jarige voetballer aan NAC TV. "Een paar seconden voor twaalf is het allemaal nog net rondgekomen. Het had niet veel later moeten gebeuren. Gisteravond om 21.00 uur werd ik gebeld dat NAC interesse had. Dat was wel echt een verrassing voor mij. Vooral op zo'n laat tijdstip nog. Het was even snel schakelen, maar ik had er gelijk een goed gevoel bij. Ik heb nog een paar mensen gebeld en daarna een beslissing gemaakt."



"Bij NAC had ik gelijk een goed gevoel. Het is een mooie club. Ze spelen aanvallend voetbal en willen er vol op. Dat sprak mij aan. Ik wil hier veel goals maken en alles winnen. Ik heb met beide benen een goed schot en ben kopsterk. De supporters kunnen in ieder geval veel strijd en goals verwachten", aldus Oosterwijk.