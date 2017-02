De Vrij baalt van vertrek 'kluizenaar' Kishna: "Dat verdient hij"

Bij de Italiaanse ploeg maken Wesley Hoedt en Stefan de Vrij nog altijd hun minuten, maar Ricardo Kishna vertrok op de laatste dag van de transfermarkt naar OSC Lille. De Vrij vindt het jammer.



"Ricardo is een goede jongen met wie ik het goed kan vinden", vertelt de centrumverdediger aan ELF Voetbal. "Ik wens hem bij zijn nieuwe club natuurlijk ook het allerbeste. Dat verdient hij."



In een onlangs verschenen documentaire leek Kishna zich in Rome vaak op te sluiten in zijn appartement. Dat ligt voor De Vrij anders. "Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen keuze in hoe je je vrije tijd besteedt. Ik weet niet of Ricardo zich vaak terugtrok. Maar als hij dat deed, is dat natuurlijk zijn goed recht."