De Jong waarschuwt broer: 'Dat heb ik laatst tegen hem gezegd'

De gebroeders Luuk en Siem de Jong spelen dit seizoen samen in het shirt van PSV, maar echt in vorm is het tweetal nog altijd niet. Luuk scoort nauwelijks, terwijl Siem überhaupt weinig aan spelen toekomt. Laatstgenoemde komt met advies voor zijn jongere broer.



"Het is niet zo dat Luuk superveel kansen mist, hij komt relatief weinig in die gelegenheid. Neemt niet weg dat het lekker zou zijn als Luuk er een paar in knalt. In de thuiswedstrijd tegen Excelsior was zo’n moment, toen hij alleen op de keeper afging. Gelukkig is hij nuchter genoeg om onverstoorbaar door te blijven gaan", vertelt Siem aan Voetbal International.



"Ik heb laatst wel tegen Luuk gezegd dat hij het niet te véél moet compenseren met werklust. Hoe langer de periode zonder doelpunt duurt, hoe meer hij geneigd is op karakter te gaan spelen. Die werklust zit in zijn karakter, zijn hele leven al. Maar het kost heel veel energie."