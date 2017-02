Babel gaat los op Twitter en neemt Ajacied in bescherming

Ryan Babel is sinds kort speler van de Turkse topclub Besiktas, maar de voormalig aanvaller van Ajax volgt de Amsterdammers nog altijd op de voet. Ook Babel heeft gezien dat Ajax-aanvaller Amin Younes dit seizoen niet in vorm is, maar vindt de hoeveelheid kritiek onterecht.



Dat vertelt Babel in een enorm verhaal op Twitter. "Ik denk niet dat we buitenspelers moeten beoordelen op hoeveel doelpunten ze maken, maar meer over hoe goed of slecht ze kansen creëren", schrijft hij onder andere. "Zoals ik erin sta is veel doelpunten maken als een buitenspeler een extra bonus..."



Hij vervolgt: "Ik denk dat veel analisten natuurlijk enorm beïnvloed zijn geraakt door de producties van Leo Messi en Cristiano Ronaldo dat ze het onbewust van elke speler met aardig talent gaan verwachten..."





Maja wie ben ik 😊... ben maar een puppet in die zelfde wereld die me ook door mn carrière door heeft laten beinvloeden — Ryan Babel (@Ryanbabel) 1 februari 2017