De Boer niet tevreden over Ajax-aanvaller en PSV-aanvaller

Ronald de Boer is niet tevreden over een tweetal aanvallers uit de Eredivisie. De oud-voetballer verwacht naar eigen zeggen veel meer van Ajax-buitenspeler Amin Younes en PSV-buitenspeler Gastón Pereiro. Beide spelers weten echter nog niet echt te overtuigen en daar gaat de column van Voetbal International over.



"Bij Ajax is Amin Younes een heerlijk joch, maar hij heeft te weinig rendement. Datzelfde kun je bij PSV zeggen van Pereiro: hij kan echt een geweldige voetballer worden, maar drukt zijn stempel nog steeds niet op het spel. Vooral zijn aandeel in de doelpuntenproductie is te gering", zo sprak De Boer zich uit.



Van dergelijke spelers verwacht De Boer eigenlijk toch wel minimaal vijftien goals per seizoen, maar dat zit er nog niet echt in. "Gezien de schaarste op de vleugels is het mooi dat in Eindhoven Steven Bergwijn zich aandient en bij Ajax Kluivert junior. Want ook in het Nederlands elftal blijft het behelpen. Gelukkig hebben we Arjen Robben nog", aldus De Boer.