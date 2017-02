Cristiano Ronaldo is een geweldige voetballer, alleen hoe is hij toch zo goed geworden. Heeft dat wellicht iets te maken met de manier van trainen die we hieronder terugzien? Ronaldo blijkt zijn doeltreffendheid te testen door een drone uit de lucht te schieten.





Cristiano Ronaldo's drone target practice 🎯🎯🎯 pic.twitter.com/9Ou9o8dToM — 101 Great Goals (@101greatgoals) 1 februari 2017