De Jong wil ervaring uit Ajax-tijd gebruiken bij PSV

Siem de Jong sluit nog niet uit dat PSV er aan het eind van het seizoen wederom vandoor gaat met de landstitel. De club staat op dit moment op de derde plek in de Eredivisie, maar het zou de middenvelder niets verbazen als de Eindhovenaren toch nog voorbij de rest gaan.



"Bij Ajax heb ik ervaring opgedaan met achtervolgingsraces. Het mentale aspect speelde daarin een belangrijke rol. In die jaren werd dat gevoed door puntenverlies van de clubs die boven Ajax stonden", zo sprak De Jong zich uit in gesprek met Voetbal International.



"Dan ontstaat steeds sterker de sfeer dat je het gaat flikken. Je komt in een flow terecht. Zo zie ik dat met PSV nu ook voor me. De strijd is nog lang niet gestreden", aldus het relaas van De Jong.