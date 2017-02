Ajax-aanwinst vergeleken met PSV'er: "Hij ontwikkelt zich nu niet meer door"

Ajax heeft zich in de winterse transferperiode versterkt met David Neres. Van de aanvaller wordt enorm veel verwacht, maar Grads Fühler moet eerst nog maar eens zien dat de buitenspeler erin slaagt om een goede indruk achter te laten in Amsterdam. Hij vergelijkt Neres daarbij met Gaston Pereiro.



"Hij heeft zonder meer de potentie, maar het is van zó veel factoren afhankelijk. Neem Gaston Pereiro, die ik ook heel goed ken. Nadat hij heel goed begon bij PSV, ontwikkelt hij zich nu niet meer door. Maakt Neres wel steeds die progressie? Ik denk het wel", vertelde Fühler aan De Telegraaf.



Het is dan ook echt afwachten hoe Neres zich in de komende periode zal ontwikkelen bij Ajax. Binnen de Amsterdamse club is iedereen in ieder geval erg blij met zijn komst.