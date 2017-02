"Eerste Nederlandse speler sinds een grootheid als Kluivert"

Anwar El Ghazi koos ervoor om Ajax in de winterse transferperiode achter zich te laten om elders aan speelminuten te komen. OSC Lille uit Frankrijk werd uiteindelijk de nieuwe werkgever van de aanvaller, een club waar hij erg lovend over is.



"Ik heb een heel goed gevoel bij Lille en kan niet wachten om hier te beginnen. Ik ben zeer vereerd om de eerste Nederlandse speler sinds een grootheid als Patrick Kluivert te zijn, die hier komt spelen. Ook Eden Hazard speelde hier. Dat zijn grote namen, wat betekent dat Lille een grote club is", zo sprak El Ghazi zich uit in De Telegraaf.



El Ghazi wordt in Frankrijk overigens verenigd met een oude bekende, want ook Ricardo Kishna maakte de overstap naar Lille. Hij wordt door de Fransen gehuurd van Lazio Roma.