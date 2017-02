Ajax heeft nog geen nieuwe Neymar in huis

Ajax heeft zijn selectie in de winterse transferperiode versterkt met niemand minder dan het grote talent David Neres. Vooral in zijn vaderland Brazilië wordt er enorm veel verwacht van de talentvolle aanvaller en wordt hij in de wandelgangen zelfs al vergeleken met Neymar. Scouts Grads Fühler wil daar echter nog niet aan.



"Daar kan ik me gezien zijn stijl van voetballen, zijn loopje én de kousen tot over de knie wel iets bij voorstellen. Maar die vergelijking is veel te vroeg. Om zo goed te worden als Neymar moet hij nog wel even", vertelde Fühler desgevraagd aan De Telegraaf.



Volgens de scout heeft Neres vooral tijd nodig om tot een goed niveau te komen in Amsterdam. Iets wat wellicht wat moeilijk wordt, omdat er vanwege zijn hoge prijskaartje ook veel verwacht wordt van de Braziliaan.