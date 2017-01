Officieel: Wildschut verkast voor acht miljoen euro naar Norwich City

Yanic Wildschut heeft op het allerlaatste moment nog zijn gewenste transfer gemaakt. De aanvaller maakt voor maar liefst acht miljoen euro de overstap van Wigan Athletic naar Norwich City.



Wigan maakt een forse winst op de Nederlandse aanvaller. Een jaar geleden werd de Amsterdammer voor 800.000 euro overgenomen van Middlesbrough. Wildschut is niet de enige aanwinst van The Canaries op Dealine Day. Eerder werd Mitchell Dijks al op huurbasis aan de selectie toegevoegd.





.@yanicw33 signs with @NorwichCityFC in the very last moments of #DeadlineDay. Congrats on the move, Yanic! #YourTalentOurProfession #NCFC pic.twitter.com/9IqPNnR3MK