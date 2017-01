AZ dolgelukkig met Krul: "Zo'n buitenkans moet je altijd voor gaan"

AZ wist zich dinsdagavond vlak voor de deadline nog te versterken met Tim Krul. De doelman maakt de rest van het seizoen op huurbasis af in Alkmaar. De Eredivisionist is dolgelukkig met de kersverse aanwinst.



“Het is fantastisch dat we een doelman met de kwaliteiten van Tim naar AZ kunnen halen", vertelt Directeur Voetbalzaken Max Huiberts op de officiële clubwebsite over de late aanwinst.



"Tim heeft zich bewezen als een doelman van internationaal kaliber. Als je met zo'n buitenkans jezelf kunt versterken, moet je er altijd voor gaan. Met het overvolle programma dat we voor de boeg hebben, kunnen we de ervaring van Tim goed gebruiken", aldus Huiberts.