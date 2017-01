Officieel: ADO Den Haag versterkt zich met huurling van Queens Park Rangers

ADO Den Haag heeft zich op de valreep versterkt met Abdenasser El Khayati. De aanvallende middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Engelse Queens Park Rangers. Dat meldt de club dinsdagavond via de officiële kanalen.



De in Rotterdam geboren El Khayati debuteerde in 2008 in het betaalde voetbal bij FC Den Bosch. Na twee seizoenen vertrok hij naar NAC Breda en kwam vervolgens uit voor Olympiakos Nicosia op Cyprus. Na een periode in de Topklasse bij Kozakken Boys vertrok de aanvaller naar het Engelse Burton Albion, waarmee hij promoveerde van League 2 naar League 1. Sinds januari 2016 staat hij onder contract bij Queens Park Rangers waarmee hij uitkwam op het een na hoogste niveau in Engeland.



Dit seizoen speelde de 27-jarige voetballer negen duels voor de Engelse club uit de Championship. In deze wedstrijden wist de Nederlander van Marokkaanse afkomst één assist af te leveren.