Krul over chaotische dag: "Werd tijdens medische keuring nog gebeld"

Tot ieders verbazing bleef Tim Krul in Nederland spelen: hij ging niet naar Watford, maar koos er uiteindelijk voor om naar AZ te gaan. In gesprek met de NOS beschrijft de doelman wat er de afgelopen 24 uur gebeurd is.



Volgens de doelman was hij bezig met een medische keuring bij Watford, toen AZ-trainer John van den Brom aan de lijn hing. "AZ was toch het duidelijkst en gaf het meeste vertrouwen. En toen ik het programma van AZ bekeek dacht ik: hoe mooi is het om daar nu te beginnen."



In Alkmaar is de international klaar om zich te bewijzen na een onsuccesvolle periode bij Ajax. "Zo gek kan voetbal lopen, maar na mijn lange blessure wil ik gewoon weer laten zien wie Tim Krul is. AZ geeft mij die kans."