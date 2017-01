Kersverse Ajax-aanwinst meldt zich pas half februari in Amsterdam

Ajax verzekerde zich dinsdagavond voor de komende 4,5 jaar van de diensten van David Neres. De 19-jarige aanvaller komt voor twaalf miljoen over van het Braziliaanse Sao Paolo. Het zal echter nog wel even duren voordat de fans de allernieuwste aanwinst in actie gaan zien...



De talentvolle aanvaller meldt zich namelijk pas half februari in Amsterdam. De aanvaller maakt eerst het toernooi met Brazilië Onder-20 af in Zuid-Amerika. Dat meldt Freek Jansen van Voetbal International.





David Neres meldt zich half februari bij #Ajax. De aanvaller maakt eerst het toernooi met Brazilië Onder-20 af in Zuid-Amerika — Freek Jansen (@FreekJansenVI) January 31, 2017