FC Utrecht laat overbodige aanvaller naar Denemarken vertrekken

FC Utrecht heeft met Sebastien Haller en Richairo Zivkovic twee degelijke aanvallers in de spits staan, waardoor Rubio Rubin totaal niet meer aan spelen toe komt bij de Domstedelingen. De Amerikaan werd op jonge leeftijd gehaald, maar kon door blessures niet overtuigen.



Volgens Ard Schouten van Algemeen Dagblad vertrekt Rubin namelijk op het laatste moment naar Silkeborg IF. Uiteindelijk kwam hij tot ruim veertig wedstrijden voor de club. Eerder liet FC Utrecht ook al Kristoffer Peterson naar Heracles Almelo vertrekken.



De 20-jarige spits kwam 2,5 jaar geleden over van Westside Timbers en leek een grote toekomst voor zich te hebben. Hij heeft zelfs een aantal interlands voor het nationale elftal van de Verenigde Staten achter zijn naam.