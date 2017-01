Premier League-club breekt transferrecord om Dijks een concurrent af te nemen

Ajacied Mitchell Dijks gaat de komende maanden voor Norwich City spelen in de Engelse Championship en daarbij leek het logisch dat hij de concurrentiestrijd aan zal gaan met huidige linksback Robbie Brady. Maar nu maken de Canaries bekend dat de Ier de overstap maakt naar Burnley.



De huidige nummer dertien van de Premier League maakt bekend acht miljoen euro, een clubrecord, te betalen voor Brady, die in het verleden speelde voor Manchester United en Hull City. Hij tekent een contract tot de zomer van 2020.



De Ier was was vorig seizoen één van de smaakmakers in de Premier League. Eerder nam Norwich Mitchell Dijks tijdelijk over van Ajax en dat lijkt achteraf dus met voorbedachte rade. Daarbij hebben zij een optie tot koop afgedwongen.