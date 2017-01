'Chelsea is Champions League en Europa League-winnaar bijna kwijt'

Lang was hij een vaste waarde bij Chelsea, maar inmiddels heeft Branislav Ivanovic zijn plek bij de Londense club verloren aan Victor Moses. Door de goede vorm van de Nigeriaan komt de Serviër, die al sinds 2008 speelt bij de Blues, weinig aan spelen toe. Volgens diverse Engelse bronnen is hij op dit moment zijn medische keuring aan het afronden bij Zenit Sint Petersburg.



Als hij de keuring doorstaat, is hij zo goed als zeker weer een speler uit de Russische competitie. Eerder speelde hij namelijk voor Lokomotiv Moskou. Dit seizoen kwam hij voorlopig tot dertien competitieduels, maar het grootste deel daarvan kwam hij als invaller binnen de lijnen.



In bijna negen seizoenen kwam Ivanovic tot ruim 250 wedstrijden voor de huidige koploper van de Premier League. Zo won de Serviër met de club het landskampioenschap, de Europa League en de Champions League.