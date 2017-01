Update: Duidelijkheid omtrent race tegen de klok, haalt Ajax de deadline?

Ajax heeft een akkoord bereikt met Sao Paolo over de overstap van David Neres naar Amsterdam voor ongeveer vijftien miljoen euro. Nu moeten de betrokken partijen echter nog wel aan de bak, want er moet nog flink wat geregeld worden. Er is echter nog altijd zeer goede hoop dat dit wel goed komt.



Voetbal International schrijft: "Neres kwam afgelopen nacht nog in actie met Brazilië onder 20 jaar. In Ecuador speelde hij met 2-2 gelijk. Nadat Ajax en São Paulo gisteren overeenstemming bereikten, moet vandaag alles verder worden afgehandeld. De bondsarts van de Braziliaanse ploeg heeft de aanvaller medisch gekeurd en het positieve rapport is inmiddels binnen in Amsterdam. De verwachting is dat het papierwerk voor vanavond 00.00 uur in orde komt."



Het blad weet verder te melden: "David Neres staat al maandenlang op de radar van Ajax. De scouting met Henk Veldmate, Hans van der Zee en Roy Wesseling bekeek de rechtsbuiten met grote regelmaat in Zuid-Amerika en gaven een positief advies af. Daarop werd ook het technisch hart enthousiast van de talentvolle vleugelaanvaller. Begin januari zette Ajax al in op de komst, maar het financiële verhaal was tot gisteren het grote obstakel."



Update, 20.31 uur:



Het lijkt er op dat Ajax nét op tijd is...





UPDATE: alle getekende documenten in ArenA. Deal #Ajax en #Neres nadert voltooiing. Wachten op akkoord @KNVB — Mike Verweij (@MikeVerweij) 31 januari 2017