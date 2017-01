Volgende Premier League-speler vertrekt naar de Chinese competitie voor 24 miljoen

Inmiddels is het niet raar meer als een speler de Premier League verlaat voor de Chinese competitie, met Chelsea-spelers Ramires en Oscar als treffende voorbeelden. De Chinese kooplust leek gestild, maar inmiddels maakt de volgende club uit het Aziatische land melding van .



Changchun Yatai, de nummer twaalf van de Chinese Super League, neemt Odion Ighalo over van het Engelse Watford voor ongeveer 24 miljoen euro. De Nigeriaan speelde vorig seizoen een heel sterk seizoen bij de huidige nummer veertien van de Premier League, maar dit seizoen wist hij pas één keer het net te vinden voor de Hornets





Het vertrek is niet geheel verrassend gezien Ighalo dit seizoen zeer teleurstellend speelt en zijn werkgever eerder M'Baye Niang en Mauro Zarate als aanvallende versterking haalde.