Officieel: Braziliaan verlaat 'mooiste club van Nederland' voor Israel

Bruno Andrade houdt het voor gezien bij Willem II en gaat per direct aan de slag bij de Israëlische club Hapoel Kfar Saba. Dat melden de Tilburgers maandagavond via de officiële kanalen.



Andrade (27) heeft bij Hapoel Kfar Saba getekend tot het einde van dit seizoen met de optie om voor een jaar te verlengen. De club staat momenteel twaalfde in de veertien clubs tellende Israëlische competitie.



Andrade reageert op de website van Willem II: "Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren die ik bij Willem II gehad heb. Ook toen ik geblesseerd was zijn jullie altijd geweldig voor mij geweest. Ik ga Willem II missen. Het is de mooiste club van Nederland en wens jullie veel succes in de competitie."