Real Madrid ontdoet zich op laatste moment van overbodige middenvelder

De concurrentie is moordend op het middenveld van Real Madrid met onder andere Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro. Diverse spelers, waaronder James Rodriguez, gaven aan niet tevreden te zijn met het gebrek aan speeltijd en de Spaanse club ontdoet zich daarom tijdelijk van een kracht op het middenveld. De Madrilenen meldden namelijk via de officiële kanalen dat zij tijdelijk afscheid nemen van Lucas Silva.



De Braziliaan vertrekt voor anderhalf jaar terug naar Cruzeiro in zijn geboorteland nadat hij een moeilijke tijd achter de rug na ernstige hartproblemen. Het was de bedoeling dat hij in de zomer al verhuurd zou worden aan Sporting Lissabon, maar de medische keuringen toonden aan dat hij fysiek niet helemaal in orde was.



De 23-jarige Lucas Silva lijkt nu hersteld te zijn van zijn hartproblemen, waardoor hij weer speelminuten kan maken. Hij speelt sinds de zomer van 2015 bij Real Madrid, die hem overnam van Cruzeiro.