Sensationeel gerucht: 'Tim Krul blijft toch in de Eredivisie keepen'

Alles wees er sinds gisteren nog op dat Tim Krul, bij Ajax overbodig en gehuurd van Newcastle United, het seizoen af zou gaan maken als tweede goalie bij Watford FC.



Op het laatste moment heeft de sluitpost echter besloten dat hij liever een stapje terug doet om wekelijks aan de bak te kunnen tussen de palen. Volgens het Servische medium Mozzart Sport prefereert hij namelijk een huurtransfer naar AZ.



In Alkmaar is lang niet iedereen overtuigd van de huidige doelman, Sergio Rochet. Krul zou daarom een perfecte oplossing kunnen bieden. Gisteren adviseerde Johan Derksen AZ toevallig nog om Krul op te pikken, er zou dus geluisterd zijn vanuit het AFAS Stadion.



Ook Crystal Palace zou in de markt zijn voor de jeugdspeler van ADO Den Haag.





It's understood #NUFC goalkeeper Tim Krul won't be going to Watford on loan. He's now being linked to AZ Alkmaar