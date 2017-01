Nijland komt met heugelijk nieuws voor FC Groningen-supporters

FC Groningen zag vandaag Hans Hateboer vertrekken naar de Serie A, maar hij is niet de enige speler op wie flink geboden is in de laatste dagen van de transferperiode. Mimoun Mahi stond in de nadrukkelijke belangstelling van een ploeg uit de Championship, maar algemeen directeur Hans Nijland vertelt op de clubwebsite dat ze hem hebben weten te behouden.



"Afgelopen vrijdag kregen we vanuit Engeland een serieus bod binnen op Mimoun Mahi. Die bieding hebben wij naast ons neergelegd, te meer daar wij ons eerst wilden focussen op de derby met Heerenveen. Het bod op Mahi werd daarna verhoogd, maar ook dat hebben we niet geaccepteerd", vertelt de bestuurder op het digitale thuis van de Groningers.



"Vannacht kwam een derde bieding van de betreffende Engelse club bij ons binnen. Er was ons veel aan gelegen Mahi bij FC Groningen te houden. Dat was echter nog spannend, want een ieder kan begrijpen dat er ergens een financiële grens ligt die wij niet meer kunnen negeren. We zijn blij dat het ons is gelukt Mahi in Groningen te houden. We willen in de tweede seizoenshelft graag onze sportieve ambities realiseren en Mimoun Mahi speelt daarin een belangrijke rol", aldus Nijland.