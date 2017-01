BREAKING: 'Cabral gaat aan de slag bij deze Eredivisieclub'

Lang heerste er radiostilte om hem, maar inmiddels is Jerson Cabral weer 'in the picture'. Volgens Martijn Krabbendam, journalist van Voetbal International, maakt hij namelijk het seizoen af bij Sparta Rotterdam.



Cabral wordt gehuurd van de Franse Ligue 1-ploeg SC Bastia, waar hij niet meer in de plannen voor kwam. De flankspeler begon zijn carrière ook in Rotterdam, maar dan bij Feyenoord. Daar gold hij als groot talent, maar een definitieve doorbraak zat er niet in.



Na Feyenoord kwam Cabral nog uit voor FC Twente, ADO Den Haag en Willem II. Hij is 25-voudig jeugdinternational van Oranje (2 goals) en speelde dit seizoen slechts 62 minuten voor Bastia in zes duels. Dit komt vooral doordat de laagvlieger een 5-3-2 systeem is gaan hanteren, waarin geen plek is voor de flankflitser. Dat schrijft VI.





9 - Jerson Cabral has been involved in nine goals in his last 13 Eredivisie games, scoring six and assisting another three. Return. pic.twitter.com/yRpHICGNnA — OptaJohan (@OptaJohan) 31 januari 2017