Transferplannen Feyenoord op Deadline Day? "Er is eigenlijk gewoon heel weinig geld.."

Bij Ajax rommelt het op Transfer Deadline Day, maar bij Feyenoord is het eigenlijk vrij rustig. Gaat er toch nog wat gebeuren in Rotterdam? Clubwatcher Iwan van Duren weet bijna zeker van niet.



En waarom zou het ook? Het gaat goed met Feyenoord, dat zelfs koploper van de Eredivisie is. "Je zou wel kunnen zeggen dat, als er op één of twee posities iets gebeurt, er een probleem ontstaat. Dan heb je het over Jörgensen. Nou, ga dan maar eens een spits zoeken.. Feyenoord heeft niet zoveel geld", zegt Van Duren op VI Radio.



"En dan heb je het bijvoorbeeld ook over de positie van Botteghin. Maar Feyenoord heeft eigenlijk gewoon erg weinig geld. Dus ik denk dat ze wat dat betreft wel heel blij zijn dat er niet aan een speler getrokken is", besluit de journalist.