'Chelsea heeft definitieve beslissing genomen over toekomst Musonda'

Charly Musonda Junior kon zich vorig kalenderjaar niet bewijzen bij Real Betis en daarom besliste Chelsea om zijn uitleenbeurt al na een half seizoen stop te zetten. De voorbije weken trainde de 20-jarige middenvelder opnieuw mee met de Blues in afwachting van een definitieve beslissing over zijn toekomst.



En die is nu ook gevallen, want Het Laatste Nieuws weet dat Musonda normaal het seizoen bij Chelsea zal afmaken. AS Roma wilde de Belgisch belofteninternational wel huren, maar dat vond Chelsea geen goed idee. Tenzij er de komende uren alsnog een interessante aanbieding binnenkomt, blijft Musonda dus gewoon op Stamford Bridge.



Hij reisde ook gewoon mee met de selectie af naar Liverpool, in tegenstelling tot Branislav Ivanovic, die wel vertrekt. Op veel speelminuten zal Musonda dit seizoen waarschijnlijk wel niet moeten rekenen. Antonio Conte zou hem vooral willen klaarstomen voor volgend seizoen.