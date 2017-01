Vitessenaar geeft strijd niet op: "Het is een grote, mooie club"

Kevin Diks had afgelopen zomer een goed gevoel toen hij Vitesse als werkgever inruilde voor Fiorentina. De rechtsback had vertrouwen in een eerlijke kans, maar na enkele optredens is hij als huurling alweer terug in Arnhem.



Diks kreeg van de clubleiding positieve signalen, maar kreeg onvoldoende speeltijd toegeschoven. "In de winter veranderde mijn situatie niet. Ik raakte gewend aan het leven in Italië, de taal en het voetbal. Maar ik wilde graag uitzicht op meer speeltijd en dat was er niet", zo legt hij uit aan De Gelderlander.



Vitesse besloot begin januari contact op te nemen. Aanvankelijk weigerde Fiorentina, maar dinsdag kwam de transfer alsnog rond. Toch geeft de back de strijd zeker niet op. "Ik wil slagen bij Fiorentina. Het is een grote, mooie club. Ik weet wat ik wil. Ik wil nu bij Vitesse aan de slag, omdat ik in Italië niet speel. Maar ik heb geduld en weet dat de club tevreden is over mijn ontwikkeling. Dat is het uitgangspunt om verder te gaan."