Van Veen hoopt op doorgaan transfer: "Dan hoef ik later nooit meer te werken"

Het lijkt erop dat Kevin van Veen kan gaan cashen in China. Het Chinese Henan Jianye FC heeft namelijk wel oren naar de komst van de Nederlander en heeft daar veel geld voor over. Een eerste bod van maar liefst 4,6 miljoen euro werd door Scunthorpe United afgewezen, maar de voormalig Cambuur-spits heeft goede hoop op een deal.



"Dat is volgens mij alleen maar om er nog meer uit te halen", vertelt de 25-jarige voetballer over het afgewezen bod aan FOX Sports. "Het is waar, dit is echt ongelooflijk. Ik kan daar zoveel verdienen, dan hoef ik later nooit meer te werken. Echt once in a lifetime."



De Brabander hoopt dat beide clubs het eens kunnen worden over de transfersom. "Als dat gebeurt, dan ga ik er helemaal voor. Het zou erg dom zijn om het niet te doen. Echt ongelooflijk", aldus Van Veen.