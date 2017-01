Buitenlandersregeling brengt oud-Zwolle speler bij Internazionale

Van PEC Zwolle naar China en dan pardoes worden opgehaald door het grote Internazionale. Het is de opmerkelijke rondgang van Trent Sainsbury, hij maakt het seizoen af in de Serie A.



De 25-jarige Australiër was een vaste waarde bij PEC Zwolle en kon een lucratief contract tekenen in China. Bij Jiangsu Suning is nu echter een probleem ontstaan, want door de nieuwe regels had de club een buitenlander te veel in de selectie.



Sainsbury werd het slachtoffer, maar dat kon de clubleiding snel oplossen. Het Chinese bedrijf Suning Holdings Group is ook eigenaar van Internazionale en zo werd de Australiër voor de rest van het seizoen in Italië gestald. Of hij dus veel aan spelen toe gaat komen is maar de vraag.