Juventus verhuurt tweede speler aan Eredivisie-club

Erwin van de Looi heeft de rest van het seizoen de beschikking over Vajebah Sakor. De Noor komt over van Juventus, hij zal de rest van de huidige campagne worden verhuurd aan Willem II.



De twintigjarige middenvelder is meervoudig jeugdinternational. Hij werd eerder al gestald bij Westerlo en Valernga IF. Nu is het de beurt aan Willem II om Sakor onder zijn hoede te hebben, zo meldt Voetbal International.



Dinsdagochtend stond Sakor al op het trainingsveld in Tilburg. Bouy maakt ook al de overstap naar Nederland, hij gaat weer voor PEC Zwolle spelen.