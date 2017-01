Koopwoede Roda baart clubicoon zorgen: "Dat kán niet"

Nol Hendriks sprak zich onlangs positief uit over de gedeeltelijke overname van Roda JC Kerkrade. De komst van investeerder Aleksei Korotaev leek hem goed nieuws, maar inmiddels zijn er toch zorgen ontstaan.



Sinds deze kwestie heeft Roda JC bijna een compleet elftal aan nieuwe spelers gecontracteerd en dat na een toch al roerige transferzomer. "In mijn ogen is en blijft het probleem dat de clubleiding totaal geen voetbalkennis heeft. Dit seizoen zijn in totaal twintig spelers aangetrokken", sombert Hendriks in Voetbal International.



"Dat kán niet, die houd je in de kleedkamer niet rustig. Ze komen ook nog allemaal uit andere landen. Ik bemoei me gelukkig nergens meer mee, maar maak me wel heel veel zorgen", aldus Hendriks, die Korotaev ook kritisch gaat volgen. "We moeten maar hopen dat het goed gaat."