Diks terug in Arnhem: "Toen is het meer aan het rollen gekomen"

Kevin Diks vertrok afgelopen zomer met een goed gevoel naar Fiorentina. Vijf seizoenen tekende de Apeldoorner (20) in Florence, maar na een half jaar is de rechtsback als huurling terug bij Vitesse.



"Mijn ontwikkeling gaat goed, maar mij is gezegd dat ik weinig aan speelminuten zou toekomen. Ik heb bijna niet gespeeld en dan wordt je als voetballer minder blij", zo legt Diks zijn tijdelijke vertrek bij Fiorentina uit aan Omroep Gelderland.



Zelf was Diks 'al snel geneigd' om op huurbasis te vertrekken. "Maar Fiorentina wilde niet meewerken. Vitesse kwam als eerste, maar ook toen wilden ze niet. Later heb ik ook echt zelf de wens neergelegd en is het meer aan het rollen gekomen."



De concurrent van Kelvin Leerdam zegt 'echt veel geleerd' te hebben en 'zeker ook geen spijt' te hebben van zijn zomertransfer. Toch is hij nu dus terug op bekend terrein. "De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap. Het voelt als thuiskomen. De bedoeling is dat ik na dit seizoen terugkeer in Italië."