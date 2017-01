'Internazionale-speler weigert overstap naar Chelsea'

Er gebeuren geregeld gekke dingen op transferdeadlineday en op dinsdag lijkt het dan ook raak te zijn op Stamford Bridge bij Chelsea. Het doorgaans zeer betrouwbare medium Sky Sports weet te melden dat de Blues nog zaken zullen doen met Internazionale. Buitenspeler Jonathan Biabiany komt vermoedelijk naar Londen.



Dat is misschien niet zo'n hele aansprekende speler, toch hebben we het over een voetballer die er klaarblijkelijk goed op staat bij de trainer van de Londenaren Antonio Conte. De Italiaan was lang werkzaam bij Juventus in de Serie A en heeft de desbetreffende speler best een aantal keer aan het werk gezien. Naar verluidt dringt de coach achter de schermen dan ook aan op de tussentijdse komst van Biabiany.



In het afgelopen seizoen speelde de Fransman best nog wel wat wedstrijden in het Giuseppe Meazza-stadion van Inter, maar deze voetbaljaargang staat hij er vrijwel altijd naast. Sterker nog, de buitenspeler kwam welgeteld nul keer in actie voor zijn werkgever. Het is dan ook de algemene verwachting dat Inter niet bepaald moeilijk zal doen en we snel witte rook kunnen zien boven Stamford Bridge.



Update 12.46: Biabiany toch niet naar Londen

De Engelse en Italiaanse media weten nu te melden dat Jonathan Biabiany 'nee' heeft gezegd tegen een huurtransfer naar het Londense Chelsea. Naar verluidt wilde Franse vleugelspits of in Italië blijven of een megatransfer naar de Chinese Super League maken, anders hoeft het niet van hem. Chelsea is ook afgehaakt.