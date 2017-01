Officieel: Voormalig aanvaller Utrecht en NEC verhuist in Turkije

Leroy George gaat een nieuw avontuur aan in zijn voetballoopbaan. De 29-jarige aanvaller is dinsdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van het Turkse Adana Demirspor.



De Surinamer doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en zette daar ook zijn eerste stappen als profvoetballer. George kwam daarna uit voor NEC alvorens hij besloot om zijn geluk te beproeven in de buitenlandse competities.



George tekende in 2013 een contract voor FK Qarabag, tekende twee jaar later een verbintenis bij het Turkse Göztepe en gaat nu dus aan de slag bij Adana Demirspor.