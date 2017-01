'Janssen krijgt zéér slecht nieuws op deadlineday'

Vincent Janssen kreeg onlangs een aanbieding van het Turkse Galatasaray binnen en zijn werkgever Tottenham Hotspur zag wel brood in een deal met de werkgever van middenvelder Wesley Sneijder. De spits zelf besloot echter te blijven en het lijkt erop dat hij nu derde keuze gaat worden op White Hart Lane.



De Engelse media melden namelijk dat Tottenham zich op de laatste dag van de transfermarkt bij Southampton heeft gemeld voor de diensten van spits Jay Rodriguez. De Saints hebben een nieuwe versterking binnengehaald in de persoon van de Italiaanse voorhoedespeler Manolo Gabbiadini van Serie A-club Napoli en zouden de Engelse spits nu wel willen verkopen aan de Spurs.



Coach Mauricio Pochettino werkte in het verleden zeer succesvol samen met Rodriguez en zou hem dan ook graag naar Londen willen halen. Er moeten natuurlijk nog wel heel wat plooien gladgestreken worden, maar als de speler in kwestie naar Londen komt is dat hoe dan ook slecht nieuws voor Janssen. De voormalig topscorer van de Eredivisie verdwijnt steeds verder naar het tweede plan bij de Spurs.