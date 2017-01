Roda JC Kerkrade heeft deadline day-aanwinst binnen

Roda JC Kerkrade heeft zijn gelederen versterkt met niemand minder dan Simeon Raykov. De 27-jarige speler was in de afgelopen jaren actief voor Lokomotiv Plovdiv, maar laat die club achter zich om in Roda aan spelen toe te komen.



De Bulgaar heeft in Nederland zijn handtekening gezet onder een contract dat hem voor anderhalf jaar aan de club uit Roda bindt. In het verleden kwam de buitenspeler overigens al in actie voor Levski Sofia, Cherno More en Chernomorets Burgas.



Bij Roda is men blij met de komst van Raykov, zo vertelde technisch directeur Ton Caanen. "Simeon is een linkeraanvaller. We zijn blij dat de formaliteiten zijn afgerond", aldus de woorden van Caanen.