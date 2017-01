Emnes vertrekt half jaar naar Championship-club

De ster van de Nederlandse middenvelder Marvin Emnes was op een gegeven moment snel rijzende. Vooral bij Middlesbrough deed hij het goed, maar in het hier en nu, bij Swansea City, bevindt hij zich in een uitzichtloze situatie. Blackburn Rovers is echter de redder van de Nederlander, die een half jaartje gehuurd wordt.



Voetbal International schrijft: "Emnes keerde deze maand terug bij Swansea City na een half jaar bij Blackburn Rovers. De 28-jarige aanvaller had echter geen perspectieven in Wales, waar in de plannen van manager Paul Clement geen plaats was voor Emnes. Een nieuwe periode bij Blackburn Rovers was de enige optie voor Emnes om dit seizoen nog aan spelen toe te komen, aangezien de FIFA-reglementen niet toestaan dat een speler in één seizoen voor drie verschillende clubs uitkomt. De aanvaller had in augustus minuten gemaakt voor de Swans in de strijd om de League Cup."



Het medium gaat verder: "Blackburn Rovers huurt Emnes ook voor de tweede seizoenshelft. Voor de aanvaller is zijn hernieuwde periode bij de Championship-club ook een mooie gelegenheid zich in de kijker te spelen. Komende zomer is hij transfervrij."