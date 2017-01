'Real Madrid moet 100 miljoen betalen voor target'

Real Madrid heeft deze transferperiode nog te kampen met een heuse transferban, maar in de aankomende zomer kan De Koninklijke weer om zich heen slaan met de nodige miljoenen euro's. De Argentijnse spits Paulo Dybala is een belangrijk target voor voorzitter Florentino Pérez en naar verluidt weet Real nu wat de speler van Juventus kost.



De Oude Dame wil eigenlijk geen afscheid nemen van Dybala en heeft hem reeds een contractvoorstel voorgeschoteld. Volgens de Spaanse media heeft Pérez nu te horen gekregen wat hij moet betalen als hij Dybala naar het Estadio Santiago Bernabéu wil halen. Het gaat om een bedrag om en de nabij de honderd miljoen euro.



Lukt het niet om Dybala, die in zijn vaderland Argentinië de nieuwe Lionel Messi genoemd wordt, naar de Spaanse hoofdstad te halen, dan verlegt Real zijn focus op de Portugese aanvaller André Silva. De landgenoot van superster Cristiano Ronaldo wordt volgens El Mundo Deportivo gezien als 'het goedkope alternatief'.