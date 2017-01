"We kregen opeens een berichtje van zijn zaakwaarnemers"

Vleugelverdediger Mattias Johanson heeft achter de schermen bij AZ aangegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De Deen heeft nog geen nieuwe club gevonden, maar de Alkmaarders hebben al wel een vervanger op de kop getikt voor de back. De Noorse verdediger Jonas Svensson komt naar het AFAS Stadion, een absoluut buitenkansje.



Technisch manager Max Huibert stelt dat hij heel enthousiast is en meldt: "Tot anderhalve maand geleden dachten we nog dat Jonas niet meer haalbaar was voor ons. We kennen hem al vanaf zijn zestiende, maar hij heeft de laatste anderhalf jaar zo veel progressie geboekt dat we het niet meer realistisch achtten om hem over te nemen."



De beleidsbepaler gaat verder: "Totdat we een berichtje kregen van zijn zaakwaarnemers, dat hij toch wel heel graag de stap naar AZ wilde maken. Ik vind het ontzettend bijzonder dat we deze jongen hebben kunnen vastleggen tot medio 2021." Svensson heeft reeds zes duels afgewerkt voor het Noorse nationale team en was vaste kost in de basis bij Rosenborg BK.