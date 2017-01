'Tottenham Hotspur bereidt zomertransfer van Feyenoorder voor'

Tottenham Hotspur bereidt zich inmiddels alvast voor op een transfer voor in de volgende transferperiode. De club uit de Premier League heeft zijn oog laten vallen op Feyenoord-jongeling Ozancan Kokcu en bereidt inmiddels alvast het één en ander voor.



The Times weet zeker dat de achttienjarige speler van plan is om Feyenoord achter zich te laten zodra zijn contract daar is afgelopen. Gezien die verbintenis komende zomer ophoudt, betekent dat dat de Rotterdammers niet lang meer kunnen beschikken over het talent.



Muzzi Ozcan, de zaakwaarnemer van Kokcu, zou in de afgelopen periode al met meerdere geïnteresseerde clubs gesproken hebben over een mogelijke transfer van Kokcu. Zo is ook Everton geïnteresseerd in het maken van een afspraak met het talent.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

