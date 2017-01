'Adebayor verrast met keuze voor nieuwe club'

Spits Emmanuel Adebayor heeft er een rijke carrière als profvoetballer op zitten, maar hij is natuurlijk nog niet gestopt. We hebben al even niks vernomen van de centrumaanvaller uit het Afrikaanse Togo, maar in de tweede seizoenshelft blijkt hij aan de slag te gaan in Turkije bij Istanbul Basaksehir.



Voetbal International meldt: "Adebayor zat zonder club na zijn afscheid afgelopen zomer bij Crystal Palace. Hoewel hij schermde met interesse uit de Premier League, vervolgt de Togolees zijn carrière in Turkije. Istanbul Basaksehir heeft de 32-jarige aanvaller aan zich gebonden.Over zijn fitheid hoeft Istanbul Basaksehir geen zorgen te maken aangezien Adebayor namens Togo in Gabon een (mislukte) poging waagde de Afrika Cup te winnen. De aanvaller kwam in de groepsfase tot drie duels. Aan stoppen als international denkt hij niet. 'Ik zie mezelf geen afscheid nemen, omdat het iets heeft van het schip verlaten. En ik ben de kapitein van het schip.'



Het medium gaat verder: "Adebayor wacht een flinke strijd bij zijn nieuwe club. Istanbul Basaksehir heeft zich genesteld tussen de traditionele top drie in Turkije. Met een tweede plaats is het een serieuze kandidaat voor de titel."