'Transfer van 8,2 miljoen bij PSV op deadlineday'

PSV moet er rekening mee houden dat het op de laatste dag van de winterse transferperiode nog afscheid moet gaan nemen van een van zijn basisspelers. Football London weet te melden dat West Ham United er alles aan wil doen om Santiago Arias binnen te hengelen.



Slaven Bilic heeft zijn oog laten vallen op de rechtsback van PSV en is zelfs zo geïnteresseerd geraakt dat het op dinsdag nog tot een overgang moet komen. En logischerwijs hangt er dan ook een aardig prijskaartje om de nek van de Colombiaan.



Volgens het eerdergenoemde medium is West Ham United bereid om liefst 8,2 miljoen euro op tafel te leggen om zich te versterken met Arias, die als back-up moet dienen voor Sam Byram. Hij heeft in Eindhoven een contract dat nog loopt tot medio 2019.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.