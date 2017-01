'Ajacied naar Premier League, snel medische keuring'

Bij de Eredivisie-topclubs PSV en Feyenoord is het wat transfers betreft niet al te druk, maar dat maakt men in Amsterdam helemaal goed. David Neres komt naar Ajax voor ongeveer vijftien miljoen euro, maar er zijn waarschijnlijk ook nog uitgaande transfers. Zo wordt goalie Tim Krul op dinsdagochtend medisch gekeurd in Londen.



In de afgelopen zomertransferperiode kwam de sluitpost over van Newcastle United naar Amsterdam als vervanger van Jasper Cillessen, die op zijn beurt naar het grote FC Barcelona vertrok. Bij Ajax heeft Krul echter geen speelminuten gekregen, niet in het eerste in ieder geval, door de aanwezigheid van André Onana, die het gewoonweg heel erg goed doet in het shirt van de Amsterdammers.



Nu kiest Krul eieren voor zijn geld en vertrekt hij naar de Premier League-club Watford. Journalist van De Telegraaf Mike Verweij meldt via zijn Twitter-account dat de doelman op dinsdagochtend medisch gekeurd zal worden in Londen. Daarna neemt Watford hem officieel over van Newcastle United, eveneens op huurbasis. Het is echter maar zeer de vraag of Krul ook daadwerkelijk eerste keeper wordt bij zijn nieuwe club.