Jörgensen niet netjes tegenover Bilal: "Het gaat me om de essentie"

Pierre van Hooijdonk en Michael Mols zijn allesbehalve tevreden over de actie van Nicolai Jörgensen in de wedstrijd van afgelopen weekend tussen Feyenoord en NEC. Bilal Basacikoglu kwam als invaller binnen de lijnen en leek op een goal af te stevenen. Totdat Jörgensen de bal vlak voor de lijn nog een extra tikje meegaf.



Geen nette actie, meent Van Hooijdonk. "Het gaat me om de essentie. Stel je nu eens voor dat het niet Basacikoglu was die dat balletje voorbij de keeper van NEC had getikt bij 3-0, maar Michiel Kramer, die als invaller op weg was geweest naar de 1-0. In dat geval had het doelpunt van Jörgensen opeens een heel andere lading gekregen", zo meent Van Hooijdonk tegenover het Algemeen Dagblad.



Ook Michael Mols sprak erover. "Basacikoglu heeft het niet heel makkelijk bij Feyenoord. Juist voor zo'n jongen was het lekker geweest als hij even een doelpuntje achter zijn naam had bij kunnen schrijven, dat hij even voor 'zijn' publiek had kunnen juichen. Al moet je het ook niet groter maken dan het is", aldus Mols, die ook had gelezen dat de Feyenoord-spelers er onderling wel om konden lachen. Dat ziet hij als een positief punt voor de selectie van de club.